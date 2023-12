Corinthians já negocia extensão de contrato com Caetano

O Corinthians deu início às conversas para a renovação de contrato com o zagueiro Caetano. Vinculado ao Timão por mais um ano, isto é, até dezembro de 2024, o defensor já conversa com a diretoria para estender seu vínculo futuramente. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘Meu Timão’.

As negociações com Caetano ganharam força no Corinthians após as saídas dos também zagueiros Gil e Bruno Méndez. O jogador, de 24 anos, tem a companhia de Lucas Veríssimo e Raul Gustavo entre os zagueiros no atual elenco corintiano. Ele ganhou espaço em 2023, atuando em 23 jogos, sendo 18 deles como titular.

Embora nascido no Rio de Janeiro, Caetano teve passagem pela base corintiana, após chegar do Botafogo, em 2018. Mas teve suas primeiras chances como profissional com a camisa do Oeste, no ano seguinte. Posteriormente, passou por Coritiba, São Caetano, CRB e Goiás, sempre emprestado. Neste seu primeiro ano no Timão, deixou uma impressão positiva e poderá figurar por mais tempo na equipe de Parque São Jorge.

