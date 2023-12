Rogério Ceni, do Bahia, visita Girona e troca ideias com técnico líder de La Liga

Após passar alguns dias na Inglaterra, Rogério Ceni seguiu para a Espanha em sua viagem de imersão no Grupo City. Lá, conheceu o dia a dia do Girona, líder do Campeonato Espanhol. O técnico do Bahia conversou com Míchel Sánchez, comandante da sensação de La Liga, e afirmou que um dia o Tricolor de Aço jogará como o time europeu.

O Girona lidera com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid, após a disputa de 17 rodadas. A exemplo do Bahia, os líderes da tabela estão sob o gerenciamento do conglomerado que tem o Manchester City como a referência em um cartel composto por 13 clubes espalhados pelo mundo.

Nesta terça-feira (19), o perfil do Girona nas redes sociais fez a divulgação de um vídeo com trechos da visita de Rogério Ceni. O Bahia republicou o material em que aparece Ceni e Míchel Sánchez em uma descontraída conversa.

Impressionado pela quantidade de gols feitos por Rogério Ceni, o treinador espanhol pediu que o brasileiro ensine os goleiros da equipe da Catalunha a cobrar faltas.

Ceni, que passou a ser treinador do Bahia, é o maior goleiro-artilheiro da história do futebol. Ao todo, balançou as redes em 131 ocasiões durante sua carreira dentro das quatro linhas.

A imersão de Rogério Ceni no Grupo City teve início na última quarta-feira. A programação, aliás, prevê que ele continue na Europa até a próxima semana. Suas férias irão até a segunda semana de janeiro, quando ocorrerá a reapresentação do Bahia.

