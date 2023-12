Flamengo abre conversas para contratar o lateral-esquerdo Matías Viña, ex-Palmeiras

O Flamengo está de olho em mais um uruguaio para seu elenco. Depois de fechar com De la Cruz, além de ter Arrascaeta e Varela, o Rubro-Negro mira agora no lateral-esquerdo Matías Viña, que passou pelo Palmeiras no futebol brasileiro. Jogador da Roma (ITA), o ala de 26 anos está emprestado ao Sassuolo (ITA), mas a negociação não é das mais simples.

Para ter o jogador, a direção do time da Gávea terá de desatar um nó complexo. O primeiro passo é conseguir a liberação do jogador do Sassuolo, clube com o qual tem contrato de empréstimo até junho de 2024. Para isso, Marcos Braz e Bruno Spindel contam com a colaboração do uruguaio para que ele deixe a Neroverdi e ajude nas conversas. O “ge” deu a informação inicialmente.

A partir daí, caso tudo dê certo com o Sassuolo, o papo seria com a Roma. O clube da capital italiana contratou Viña em 2021 por 13 milhões de euros (R$ 80 milhões na época) e certamente pediria uma compensação para liberar o lateral. Ele chegaria para substituir Filipe Luís e brigaria com a vaga com Ayrton Lucas.

Na atual temporada, Viña tem sido titular com a Sassuolo. Em 18 partidas da equipe desde agosto, ele jogou 16, sendo 14 como titular. Apesar de não ter marcado nenhum gol, deu três assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.