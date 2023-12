Marcelo Teixeira toma posse como novo presidente do Santos

Marcelo Teixeira tomou posse, nesta terça-feira (19), como novo presidente do Santos para o triênio 2024-2026. Eleito pelos sócios no último dia 9, o mandatário volta a comandar o clube, do qual já esteve à frente em outras duas oportunidades. Portanto, terá agora a dura missão de tentar reconduzir o Peixe à primeira divisão do futebol nacional a partir da próxima temporada.

Na cerimônia, realizada no salão nobre da Vila Belmiro, também esteve presente Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians. Assim como Marcelo Teixeira, 150 novos conselheiros tomaram posse: todos pertencem a sua chapa política. O presidente terá Fernando Bonavides como vice e também José da Costa Teixeira, Luiz Roberto Barbosa e Daniel Pereira Alves como membros do comitê de gestão.

“Considero esta uma sessão solene, mas não um dia festivo. Ainda estou me acostumando com uma realidade dura e difícil, mas Deus sabe o que faz. Podem ter certeza que, a partir desse instante, não me furtarei de responder a cada um dos questionamentos dos conselheiros e dos santistas. A cada minuto, a cada hora, estarei trabalhando para que o Santos esteja, mais uma vez, brilhando e sendo o maior embaixador brasileiro no mundo”, discursou o novo presidente.

Já empossado, Marcelo Teixeira irá começar o trabalho de montagem para o Santos de 2024. O técnico Fábio Carille foi anunciado também nesta terça e já foi ao clube para concluir as formalidades. A pré-temporada da equipe profissional deve começar no dia 8 de janeiro.

