Novo presidente do Santos quer valor maior por Marcos Leonardo

Empossado nesta terça-feira (19) como presidente do Santos, Marcelo Teixeira garantiu que não irá negociar o atacante Marcos Leonardo por qualquer valor. Segundo ele, a intenção é vender o jogador por algo a mais que as propostas anteriormente feitas. As primeiras ofertas do futebol europeu circularam entre 18 e 20 milhões de euros (R$ 96 a 108 milhões).

Marcelo Teixeira não nega que o provável caminho de Marcos Leonardo é mesmo o futebol do exterior. Por conta da situação financeira combalida do clube para 2024, a venda é praticamente inevitável. Mas o novo presidente garante que os números de uma eventual negociação serão diferentes dos negociados até então.

“Infelizmente, há um valor contratual, acertado pela diretoria atual. Então, isso engessa, em parte, essa situação. Mas deixamos claro que pretendemos um valor acima do estipulado no contrato. Os valores estão sendo diferentes daquilo que estava sendo conversado antes da nossa posse. Pretendemos intensificar essas negociações”, afirmou.

Aos 20 anos, Marcos Leonardo está acostumado com o assédio de clubes europeus, que só se intensificou em 2023. O jogador já expressou o u desejo de atuar na Europa e poderá mesmo deixar o Santos rumo ao Velho Continente. Na temporada que se encerrou, o jogador balançou a rede 21 vezes.

