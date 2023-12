JK vira símbolo de esperança do Fluminense no Mundial

John Kennedy marcou gols decisivos na Libertadores e acabou sendo um dos personagens do título do Fluminense. No Mundial, isso não foi diferente. O atacante entrou no segundo tempo da semifinal e acabou estufando as redes do Al Ahly no fim do jogo.

Mais um gol do JK

Assim, John Kennedy acabou sendo decisivo e oportunista mais uma vez. Embora não seja titular, JK é uma das principais armas de Fernando Diniz na final do Mundial de Clubes. O técnico vem apostando muito no faro de gol do atacante para sair vencedor nas partidas.

“John Kennedy é um jogador certamente com muito potencial, de ser brilhante. Brilhante mesmo, de jogar em Seleção Brasileira, de decidir Libertadores, de decidir Copa do Mundo. Potencial ele tem, a gente não sabe se vai acontecer, temos que ver. É um cara predestinado. Sabe fazer gol e, além disso, tem uma atração entre ele e o gol. Se percebe com poucos toques que há uma diferença. Ele virou um cara muito mais profissional, está muito mais treinado. É um cara que decide jogos. É um jogador especial. Eu espero que ele consiga crescer cada vez para dar conta do potencial que ele tem”, disse Fernando Diniz na segunda-feira (18).

Trunfo do Fluminense no Mundial

O time vai ter muitas dificuldades na final do Mundial de Clubes. No entanto, muitos torcedores acreditam no título da competição. E John Kennedy faz parte deste sonho. O atacante atravessou muitos momentos conturbados na infância e atualmente é um dos símbolos de garra e superação do elenco tricolor.

O Fluminense entra em campo na próxima sexta-feira (22), diante do Manchester City, ás 15h, no Estádio King Abdullah, pela final do Mundial de Clubes. Com 12 gols em 2023, John Kennedy é uma das esperanças da equipe tricolor na decisão. O atacante deve ficar como opção no banco de reservas e pode fazer parte de uma nova história do clube.

