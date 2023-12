Veja números de Bruno Rodrigues, nova contratação do Palmeiras

Contratado pelo Palmeiras para a temporada de 2024, o atacante Bruno Rodrigues chega com grandes credenciais ao Alviverde. Após um grande ano no Cruzeiro, ele desembarca no Allianz Parque para uma ligação de cinco anos. Mas suas credenciais animam bastante a torcida, já que o jogador liderou todas as estatísticas possíveis para um jogador de sua posição, na última temporada.

De acordo com números levantados pela plataforma SofaScore, Bruno Rodrigues foi o maior artilheiro do Cruzeiro em 2023, com 13 gols marcados. Além disso, também foi o jogador que mais deu assistências, com sete. E, consequentemente, o que mais vezes participou diretamente de gols: 20 vezes. Mas o jogador de 26 anos não ficou só por aí.

Com a camisa do Cruzeiro, Bruno Rodrigues também foi o jogador que mais chutes a gol deu, em toda a temporada: 99 vezes. Também liderou a estatística de passes decisivos (73), além de ser o jogador com mais dribles corretamente efetuados, em 100 oportunidades. O atacante também foi o jogador que sofreu mais faltas, com 74, e o que mais ganhou divididas, em 274 oportunidades.

Se a temporada cruzeirense passou longe do brilho, Bruno Rodrigues ao menos pode dizer que foi a estrela da companhia. Tanto é verdade que acabou chamando a atenção do Palmeiras e poderá voltar à maior cidade do Brasil, após uma passagem sem grande brilho pelo São Paulo. Desta vez, entretanto, o atacante desembarca na metrópole com moral (e os números) muito mais elevados.

