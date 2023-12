Vasco define data de reapresentação do elenco e pode se preparar fora do país

Os jogadores do Vasco estão de férias nesse momento, mas já sabem quando terão de voltar aos treinamentos. Afinal, o Cruz-Maltino marcou a data de reapresentação do elenco para o dia 6 de janeiro e, portanto, iniciará a preparação ao Campeonato Carioca. Aliás, o grupo pode nem ficar muito tempo no Brasil, já que a comissão técnica estuda realizar a pré-temporada fora do país. Estados Unidos e Argentina seriam as opções.

Além disso, existe alta possibilidade de que Ramón Díaz não mande a campo força máxima nas primeiras rodadas do Estadual. De acordo com a tabela divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), a competição terá início nos dias 17 e 18 do mês que vem. Assim, os atletas ficariam apenas uma semana treinando, sem tempo para readquirir condicionamento físico e ritmo.

Por outro lado, o treinador argentino deve contar com todos os jogadores à disposição na reapresentação. Isso porque alguns deles terminaram a atual temporada com problemas. São os casos, por exemplo, de De Lucca, Marlon Gomes e Erick Marcus. O volante e o atacante seguiram trabalhando no CT Moacyr Barbosa mesmo após o fim da Série A, de olho em acelerar a recuperação. Os três estarão 100% em janeiro.





Enquanto o período de treinos não começa, o Vasco aproveita para definir algumas saídas do elenco. O clube oficializou, nos últimos dias, as saídas de Robson, que retorna de empréstimo ao Nice, da França, bem como de Sebastián Ferreira, voltando ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Por sinal, outros nomes, como Gabriel Dias e Alex Teixeira, não devem seguir na próxima temporada.

Comunicado- Robson O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades do zagueiro Robson, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira.#VascoDaGama pic.twitter.com/5YOwEqFOpJ — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 19, 2023





