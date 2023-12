Barcelona demonstra interesse em André, do Fluminense

O Barcelona está interessado na contratação de André, do Fluminense. Assim, Deco vem monitorando os passos do volante nos últimos meses. O ex-jogador trabalha como diretor esportivo do clube espanhol e tem um bom relacionamento com os dirigentes tricolores. A informação é do “Diario Sport”.

André no Barcelona?

Deco vai ter um papel importante nas negociações. O ex-jogador já atuou no Fluminense e conhece os dirigentes tricolores. Inclusive, ele tem um bom relacionamento com Carlos Leite, agente do volante. A expectativa do clube espanhol é acertar todos os detalhes e contar com jogador logo no começo de janeiro.

O Barcelona está interessado em oferecer um empréstimo curto para André. O volante, dessa forma, atuaria no clube espanhol por cerca de seis meses. No entanto, esta proposta não agrada ao Fluminense. Afinal, os dirigentes tricolores agora estudam negociá-lo somente em julho de 2024. A ideia é conseguir uma venda mais expressiva pelo jogador.

Joia do Fluminense

O volante vem sendo um dos destaques da equipe tricolor nesta temporada e tem despertado olhares do futebol europeu nos últimos meses. O jogador é revelado pelas categorias de base do clube e teve participação direta no título da Libertadores. O atleta agora concentra esforços no Mundial de Clubes.

Aliás, Fluminense e Manchester City se enfrentam na próxima sexta-feira (22), às 15h, pela final do Mundial de Clubes. Com André em campo, os jogadores tricolores vão em busca de mais um título inédito e histórico em 2023.

