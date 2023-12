Exclusivo J10: Amoroso vê bom ano do São Paulo e sugere Cavani como reforço

Após participar do evento beneficente de Ronaldo Fenômeno, Amoroso concedeu uma entrevista exclusiva ao Jogada 10 e falou sobre o ano de 2023 do São Paulo. Um dos ídolos do Tricolor Paulista, o ex-atacante celebrou bastante a conquista da Copa do Brasil e concordou que apenas o título nacional foi o suficiente para o clube do Morumbi ter uma temporada excelente.

“Com certeza. Era o título que faltava na nossa galeria. A gestão do presidente Júlio Casares, que entrou recentemente, poder dar esse título pra torcida tricolor. É válido demais terminar o ano com essa conquista e com uma vaga na Libertadores.”, disse Amoroso.

Cavani no São Paulo? Para Amoroso seria bom

Aliás, na próxima temporada, o São Paulo voltará a disputar a Libertadores, após ficar de fora nas últimas duas edições. Contudo, para Amoroso, o Tricolor terá que fazer boas contratações no mercado e ter um elenco fortalecido para disputar a competição. Já no setor ofensivo, onde brilhou durante sua carreira, o ex-jogador sugeriu a contratação do uruguaio Cavani.

“Depende muito do mercado que o São Paulo vai buscar. No mercado brasileiro ou no internacional. Pesquisar bem para não errar nas contratações, principalmente porque vai jogar uma Libertadores. É importante que o São Paulo tenha jogadores que saibam jogar essa competição. Fiquei sabendo que o Cavani está no mercado. De repente Cavani, Calleri e o Lucas no ataque, não seria nada mal”, falou o ex-atacante do São Paulo.

O ex-jogador atuava como atacante e marcou muitos gols decisivos ao longo da carreira. Aliás, além do São Paulo, Amoroso também teve passagens por Flamengo, Udinese (ITA), Borussia Dortmund (ALE), Milan (ITA), Corinthians e Grêmio. Atualmente, Amoroso atualmente trabalha como comentarista da ESPN.

