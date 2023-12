Próximo do Santos, Willian atinge renovação automática com Fluminense

O Santos está próximo da contratação de Willian Bigode para próxima temporada. O atacante, por outro lado, vai continuar tendo contrato ativo no Fluminense. O jogador atingiu uma meta para renovação automática e tem vínculo até dezembro de 2024 nas Laranjeiras. A informação é do “ge”.

Renovou com Fluminense

Willian Bigode estava emprestado ao Athletico-PR nesta temporada e mesmo assim conseguiu atingir as metas estabelecidas pelo Fluminense. O atacante disputou 28 jogos pelo Furacão e marcou quatro gols em 2023. O jogador, dessa forma, vai seguir tendo vínculo com os dirigentes tricolores no próximo ano.

Apesar da renovação automática até dezembro de 2024, Willian Bigode não vai jogar nas Laranjeiras. O atacante está perto de ser emprestado ao Santos por um ano. Aliás, os dirigentes tricolores estão participando das negociações e estão debatendo os valores da transação com os representantes alvinegros.

Com passagens por Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, Willian chegou ao Fluminense no começo de 2022. O atacante, desse modo, participou de dois títulos do Campeonato Carioca e acabou sendo emprestado ao Furacão em março deste ano. Aos 37 anos, Bigode está próximo de construir uma nova história em Santos.

