Presidente do São Paulo admite que pode vender Beraldo

A temporada do São Paulo foi bastante positiva. Afinal, a equipe paulista conquistou o inédito título da Copa do Brasil. Com o momento vitorioso, alguns destaques de 2023 passaram a chamar a atenção no mercado de transferências, nesse período após os compromissos, como o zagueiro Beraldo, notícia nesta semana por conta de um interesse do Paris Saint-Germain, da França.

O presidente do Tricolor Paulista, Julio Casares, em entrevista ao “Uol”, confessou que há, sim, a possibilidade de Beraldo deixar o clube. Assim como outros atletas revelados na base, como o volante Maia.

“Hoje, para tirar um jogador nosso, tem que ter a vontade do atleta e uma vontade da instituição. E, claro, que seja uma proposta muito boa, caso contrário, não vamos fazer, não há déficit que ficaremos preocupados em assumir. Mas, se vier uma proposta rentável, não há outro caminho. Vindo uma proposta boa, que seja escrita, séria, nós vamos discutir”, indicou o mandatário.

“Não há como não vender o jogador se a proposta for irrecusável. Primeiro, porque o atleta quer ir embora, e o atleta sempre tem um risco de contusão, de queda de produção. Depois, nós sabemos que não podemos rasgar dinheiro quando ele vem de forma estruturada. Sondagem, um valor abaixo, nós temos o dever de recusar. Agora, se vier uma proposta X, Y, Z, vamos discutir e avaliar se for da vontade da instituição e do jogador”, acrescentou.

Detalhes sobre os interessados em Beraldo

O Paris Saint-Germain é um dos clubes interessados no zagueiro, mas ainda não enviou uma oferta, segundo a “ESPN”. Contudo, em caso de concretização da investida de 20 milhões de euros (pouco mais de R$ 106 milhões na cotação atual) superaria a concorrência de Zenit, da Rússia, e Leicester, da Inglaterra, em um primeiro momento.

A intenção do clube francês, aliás, é oferecer 50 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual) para fechar com o defensor do São Paulo e o volante Gabriel Moscardo, do Corinthians. O clube do Morumbi é dono de 60% dos direitos de Beraldo. O próprio jogador possui 20% e o XV de Piracicaba os outros 20%.

Deste modo, em caso do Tricolor Paulista aceitar a oferta de 20 milhões de euros do PSG. receberia 12 milhões de euros (o equivalente a R$ 64 milhões). Apesar disso, de acordo com informação da “ESPN”, o São Paulo tenta convencer Beraldo a recusar a sua parte e ter uma fatia maior da quantia da provável venda. O argumento usado seria uma outra futura negociação.

Situação de Carelli no São Paulo

Júlio Casares também admitiu que recebeu algumas consultas pelo atacante argentino. Contudo, nenhuma oferta concreta ainda foi apresentada.

“Nunca chegou nada pelo Calleri. Existiu interesse, sondagem algumas vezes, mas ele tem contrato e todo contrato tem multa prevista. É um jogador que tem uma identificação muito grande com todos nós, com o São Paulo, a gente se dá muito bem. O mercado às vezes sinaliza, mas nunca recebemos nenhuma proposta escrita por ele, a não ser sondagens que vamos sempre observar”, finalizou.

