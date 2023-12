Mais um: após sequência de lesões, Vasco confirma saída de Gabriel Dias

O Vasco confirmou, na manhã desta quarta-feira (20), que Gabriel Dias não segue no elenco para a próxima temporada. O lateral-direito, portanto, aumenta a barca dos atletas que deixam o clube ao fim do ano. Com contrato terminando neste mês, o jogador de 29 anos quase não ficou à disposição do técnico Ramón Díaz na temporada. Afinal, teve de se recuperar de duas lesões.

Comunicado – Gabriel Dias O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades do lateral-direito Gabriel Dias, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira.#VascoDaGama pic.twitter.com/NQyBINT7Lm — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 20, 2023

A primeira delas aconteceu ainda na Série B de 2022, quando sofreu entorse no joelho direito e rompeu o tendão patelar. Ficou fora por cerca de um ano, entre tentativas de retornar aos trabalhos com bola, e entrou em campo pelo Cruz-Maltino na vitória sobre o Atlético-MG, em agosto, no Maracanã. Mas, com apenas 10 minutos no gramado, teve lesão muscular séria em uma das coxas e, portanto, não foi mais utilizado desde então, apesar de estar relacionado na reta final.

Agora livre no mercado, Gabriel Dias desperta o interesse de outros clubes do Brasil. Por sinal, dois deles vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada: Vitória e Criciúma. As negociações devem caminhar nas semanas seguintes, enquanto o lateral-direito curte seu período de férias.

Mais saídas no Vasco?

Após Robson, Sebastián Ferreira e Gabriel Dias, o Vasco pode ter ainda mais saídas no grupo de olho no ano que vem. O Gigante da Colina tem algumas situações a definir: Ivan, Paulo Henrique e Praxedes, por exemplo, estão emprestados até este mês. No caso do meia, Díaz já solicitou sua permanência. Além disso, Zé Gabriel e Alex Teixeira possuem vínculo no fim também e não sabem se ficarão – o camisa 7 tende a deixar o clube. Já o volante discute a renovação com a SAF.

Renovações de contrato

Por outro lado, outros dois nomes devem seguir na Colina. Sob o comando do novo diretor esportivo, Alexandre Mattos, Maicon tem renovação bem encaminhada depois do ótimo segundo semestre. Ele se tornou titular da zaga ao lado de Medel e agradou pelo desempenho. O volante Mateus Carvalho, por sua vez, terá a compra formalizada junto ao Náutico, e os valores giram em torno de R$ 2 milhões. O novo acordo será de quatro anos.

