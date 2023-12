Clube japonês diz não ter recebido oferta do Santos por Carille

Apresentado nesta quarta-feira (20), como novo técnico do Santos, Fábio Carille, ainda gera um imbróglio no seu ex-clube. O V-Varen Nagasaki, onde estava o treinador, afirmou ainda não ter recebido nenhuma oferta do Peixe para contratar o comandante.

Assim, o clube japonês divulgou uma nota em sua rede social, expondo a cronologia das negociações com Carille. Afinal, o V-Varen Nagasaki diz ter um acordo para permanecer com o treinador em novembro e, poucos dias depois, o técnico fechou com o Santos.

Final de novembro: assinamos contrato para a próxima temporada com o técnico Fábio Carille, o técnico Leandro, o técnico Denis e o preparador físico Cesar.

assinamos contrato para a próxima temporada com o técnico Fábio Carille, o técnico Leandro, o técnico Denis e o preparador físico Cesar. Início de dezembro: em resposta aos relatos sobre negociações contratuais com o Santos, a comissão técnica confirmou os fatos e reafirmou a intenção de treinar o Nagasaki na próxima temporada.

em resposta aos relatos sobre negociações contratuais com o Santos, a comissão técnica confirmou os fatos e reafirmou a intenção de treinar o Nagasaki na próxima temporada. 19 de dezembro: pela manhã, ele confirmou pela primeira vez a intenção de assinar com o Santos. Realizamos às pressas uma teleconferência com o treinador e esperamos uma resposta final no dia seguinte.

pela manhã, ele confirmou pela primeira vez a intenção de assinar com o Santos. Realizamos às pressas uma teleconferência com o treinador e esperamos uma resposta final no dia seguinte. 20 de dezembro: no início da manhã, uma postagem sobre o acordo de contrato com o treinador foi feita pelo Santos. Pela manhã, o agente do técnico deu a última declaração sobre o seu desejo de ir para o Santos.

*Observe que não recebemos nenhuma oferta oficial sobre procedimentos contratuais do Santos até este momento.

Presidente do V-Varen Nagasaki diz estar perplexo com o caso Carille

Aliás, o presidente do clube japonês, Asahito Takada, emitiu um comunicado dizendo estar perplexo com a contratação de Carille no Santos. Além disso, ele aproveitou a nota para pedir desculpas aos torcedores.

“Esta série de relatos causou ansiedade entre todos os envolvidos com o clube, incluindo torcedores, apoiadores, empresas parceiras e todos que compartilham nosso desejo de usar a decepção desta temporada como um trampolim para avançar para o J1 na próxima temporada. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido’, escreveu o presidente, que prosseguiu.

“Como clube, estamos perplexos com a situação repentina, mas faremos o nosso melhor para confirmar os fatos, resolver a situação e as preocupações dos jogadores e funcionários cujos contratos estão a ser renovados para a próxima época o mais rapidamente possível”, completou.

