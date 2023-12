Com festa do Pixote, Arana se casa em São Paulo

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, agora, está, oficialmente, no time dos casados. O atleta confirmou a união com Gabriela Melchior, na noite dessa terça-feira (20), em São Paulo.

O casamento foi feito somente agora, mas Arana e Melchior já estão juntos há mais tempo. Eles, aliás, já têm dois filhos: Luigi e Guilherme, o Mini Guissa.

O atacante Alan Kardec esteve na cerimônia. Aliás, o meia Nathan, atualmente do Grêmio, também foi à festa. O grupo de pagode Pixote foi responsável pela comemoração.

O jogador atleticano passou os primeiros dias de férias em Curaçao, na Ilha Caribenha. Ele então, interrompeu sua incursão ao local paradisíaco para, em São Paulo, oficializar a união.

Arana está no Atlético desde 2020. No Galo, ele conquistou Campeonatos Mineiros (2020, 2021, 2022 e 2023), além de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Ele já fez 171 jogos.

