Santos negocia retorno de John e busca permanência de João Paulo

Em reformulação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos deve ter um velho conhecido no elenco. Isso porque o presidente eleito do Peixe, Marcelo Teixeira, pediu o retorno do goleiro John, que está emprestado ao Real Valladolid, da Espanha.

John tem contrato com o clube espanhol até 2027. Pelo Real Valladolid, ele chegou a ganhar oportunidades, disputando 12 partidas e sofrendo 17 gols. Em outubro, ele perdeu a titularidade e começou a frequentar o banco de reservas. Assim, como não vem sendo utilizado, um retorno ao Santos não é descartado.

“Há a possibilidade do retorno do John, esse foi um pedido nosso, estamos próximos disso”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

João Paulo também deve ficar no Santos

Em paralelo ao retorno de John, o Santos também negocia a permanência de João Paulo. Antigo capitão da equipe e titular nesta temporada, o goleiro deu o aval para reduzir o seu salário e permanecer no Peixe. Isso em meio ao interesse do Botafogo na contratação do arqueiro.

O Glorioso trata João Paulo como plano A, por conta da iminente saída de Perri para o Lyon. Inclusive, o Botafogo chegou a fazer uma oferta melhor do que a do clube paulista para contratar o goleiro. Contudo, o carinho do jogador pelo Peixe pode pesar. Assim, a tendência é que o arqueiro permaneça na Vila Belmiro.

Caso o Alvinegro Praiano decida ficar com os dois goleiros, algumas mudanças devem acontecer. Afinal, além de João Paulo e John, o Peixe conta com Vladimir, Diógenes e Mazotti. O primeiro desta lista é o mais provável para deixar o clube.

