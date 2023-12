Atlético terá reunião sobre Scarpa; Galo já estipulou valor máximo

A diretoria da SAF do Atlético tem uma reunião marcada para quinta-feira (21), na parte da tarde. O presidente da associação, Sérgio Coelho, e o diretor de futebol Rodrigo Caetano estarão presentes no encontro. A informação foi antecipada pelo jornalista Lucas Tanaka. Entre os temas, estará Gustavo Scarpa. O jogador está na pauta do Bicudo.

O Atlético ainda segue com a proposta de 4 milhões de euros (R$ 21,34 milhões na cotação atual) pela fera. No entanto, o Galo admite chegar até 4,5 milhões de euros (R$ 24,01 milhões na cotação atual).

Deste modo, o Atlético está na frente para contar com o futebol de Gustavo Scarpa. O jogador do Nottingham Forest (ING) recebeu os contatos de Galo e Flamengo, no entanto, neste momento, alguns fatores fazem o meia optar, inicialmente, pelo clube mineiro. Entre eles, a presença de Luiz Felipe Scolari. Eles trabalharam juntos no Palmeiras, e Felipão conversou com o jogador, explicou seus planos e como o atleta vai se encaixar no elenco carijó.

O desejo inicial de Scarpa, depois de um período no Olympiakos (GRE), por empréstimo, era permanecer na Europa. Porém, a percepção que seu futebol ainda não vingou no Velho Continente faz o jogador repensar sua carreira e admitir retornar ao Brasil.

Para atravessar o Oceano Atlântico e desembarcar em Belo Horizonte, o Nottingham Forest pede 6 milhões de euros (R$ 32 milhões). O Atlético enviou proposta pouco menor há algum tempo. O clube inglês, contudo, gostou da oferta.

