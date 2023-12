Botafogo está perto de anunciar reforços? Veja a resposta de John Textor

Enquanto a temporada de 2024 não começa, torcedores estão apreensivos nos movimentos de seus times no mercado da bola. No Botafogo, uma alvinegra, ansiosa por anúncios de novos jogadores, perguntou para John Textor se o Glorioso está próximo de reforçar o elenco. O empresário norte-americano respondeu Gisella Andrade com uma boa notícia.

Segundo o acionista majoritário da SAF alvinegra, o clube está perto de anunciar novos nomes. No entanto, para proteger os rumores das negociações, optou por não citar os nomes. Aliás, essa é uma postura adotada por toda a diretoria.

“Bom dia, Textor. O Botafogo está próximo de anunciar algum reforço?”, perguntou a torcedora.

“É claro que estamos… Mas seria um erro para o clube falar sobre isso, já que um debate público apenas serviria para prejudicar os interesses do clube. E você deve presumir que a maioria dos rumores são falsos”, respondeu Textor.

Nomes no radar do Botafogo

Com prováveis saídas de jogadores do time titular, como Lucas Perri e Adryelson, o Botafogo está atento ao mercado de transferências. No gol, os principais nomes no radar alvinegro são: João Paulo (Santos), Aldair Quintana (Atlético Nacional), Santos (Flamengo) e Facundo Cambeses (Banfield).

Já para o setor defensivo, o Glorioso chegou a demonstrar interesse por João Victor, do Benfica, mas as conversas esfriaram. Para a lateral esquerda, o nome cotado é o de Henrique, ex-Vasco, que atualmente joga no Lyon.

Lá na frente, no ataque, dois nomes que interessam ao time carioca são: Deyverson, do Cuiabá, e Ferreira, do Grêmio. Além disso, Jeffinho, ex-Botafogo, também está no radar alvinegro.

