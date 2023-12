Presidente do Corinthians, sobre Gabigol: ‘Queremos sentar com o Flamengo’

Recém-eleito, o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou o interesse pelo centroavante Gabigol e adiantou: quer conversar com o Flamengo para ver o astro com a camisa do Timão em 2024. “Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem nossas características. Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. O Gabigol respirar novos ares, seria muito bom. Vamos chegar a um bom acordo, se Deus quiser”, disse, em participação no canal SporTV.

Melo insiste que Gabigol é a cara do Corinthians. Mas, afinal, o Corinthians tem bala na agulha para tirar o jogador do Flamengo? “Com certeza, tem. A marca do Corinthians é muito forte, estamos dando credibilidade no mercado. Nosso patrocínio era de 17 milhões e temos grandes perspectivas de cinco vezes mais que isso. Eu costumo sempre dizer que o Gabigol é um jogador de personalidade, de qualidade, ele tem as características do Corinthians”, completou o dirigente alvinegro. E o flerte pode dar match. Afinal, em novembro do ano passado, em participação no programa ”Altas Horas”, Gabigol disse que combinaria muito com o Flamengo. Algo que levou os corintianos na plateia à loucura.No entanto, Melo, em seguida, deu uma freada e reforçou que não há nada adiantado.

E o Moscardo, Corinthians?

O Corinthians está próximo de se despedir de uma das principais revelações de sua base nos últimos anos. Trata-se do volante Moscardo, perto de fechar com o Paris Saint-Germain, da França. A saída foi praticamente assegurada pelo presidente do Timão, Augusto Melo.

“É um garoto recém-formado, com pouco tempo no profissional. Gostaria que ele permanecesse muito mais. Disse, na minha campanha, que atletas nossos formados em casa seriam sempre a terceira receita. Já estamos trabalhando muito para que essas primeiras receitam sejam pontuais. Infelizmente, chegou um ciclo, a cabeça dele já está fora e a gente deu toda a liberdade para ele escolher, que ele seja feliz. Está caminhando para isso”, indicou.

O PSG já possui tudo apalavrado com o atleta e seu estafe. Poucos detalhes com o Corinthians restam para concretizar a transação. Dessa forma, a negociação gira em torno de 25 milhões de euros (o equivalente a R$ 134 milhões na cotação atual). As conversas começaram em novembro, quando o clube francês enviou um diretor para acompanhar uma partida do volante pelo Campeonato Brasileiro.

Passagem de Moscardo no Timão

O volante Gabriel Moscardo subiu ao profissional em 2023 e rapidamente conquistou o seu espaço como titular. Graças ao ótimo rendimento, o jogador despertou o interesse de diversos clubes na Europa. Nesse sentido, na metade da temporada, o clube recusou uma oferta do Chelsea, da Inglaterra. Outras equipes interessadas foram o Barcelona, da Espanha e o Milan, da Itália.

O atleta passou a defender as categorias de base do Timão em 2017 e quatro anos depois formalizou seu primeiro contrato profissional. Assim, com as atuações de destaque no time principal, o clube paulista e Moscardo renovaram o seu vínculo até 12 de julho de 2026. Portanto, em caso da confirmação da saída, o volante deixará o Corinthians com 25 jogos disputados e um gol marcado.

