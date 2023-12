City faz análise sobre Fluminense: ‘Um dos maiores do Brasil’

O Manchester City publicou, na manhã desta quarta-feira (20), uma análise do Fluminense em seu site oficial. O clube inglês, dessa forma, rasgou elogios para instituição tricolor nas redes sociais. Os times são adversários na final do Mundial de Clubes e medirão forças nos próximos dias.

“O Fluminense é amplamente considerado um dos maiores clubes do Brasil e joga seus jogos em casa no icônico Maracanã, com capacidade para 78.000 pessoas, no Rio de Janeiro. É o clube mais antigo do Rio, tendo sido fundado em 1902”, publicou Manchester City nas redes sociais.

Fluminense x Manchester City

O Manchester City também publicou uma análise sobre Fernando Diniz, comandante do Fluminense. O clube inglês, dessa forma, enumerou as características do treinador tricolor e relembrou os apelidos dados ao técnico de “Guardiola brasileiro”.

O Manchester City, por outro lado, fez questão de ressaltar que Fernando Diniz não concorda com esta comparação. O treinador tricolor já afirmou em entrevista que, embora os conceitos de jogo dos técnicos sejam ofensivos, os posicionamentos dos jogadores são diferentes em campo.

“O jeito que Pep gosta de ter a posse de bola é o oposto do meu. O estilo dele é posicional, o meu é anti-posicional”, disse Fernando Diniz.

LEIA MAIS: Barcelona demonstra interesse em André, do Fluminense

Aliás, Fluminense e Manchester City se enfrentam na próxima sexta-feira (22), às 15h, pela final do Mundial de Clubes. Assim, os jogadores tricolores vão em busca de mais um título histórico e inédito em 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.