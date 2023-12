Lavezzi é esfaqueado após discussão no Uruguai

O ex-atleta Ezequiel Lavezzi, de 38 anos, foi esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (20) e está internado em um hospital em Punta del Este, no Uruguai.

De acordo com a imprensa uruguaia, o jogador pediu uma ambulância, às 5h da manhã, quando estava em uma festa. Ainda segundo os jornais locais, a discussão foi entre familiares e iniciou por causa de dinheiro. A polícia, todavia, não confirma essa informação.

Ao jornal Tyc Sports, familiares do ex-jogador deram outra versão para o caso. Eles garantiram que Lavezzi subiu em uma escada para trocar uma lâmpada e caiu. Na queda, sofreu as fraturas e cortes. Ele está em observação, e a polícia local já afirmou que vai investigar o caso.

Lavezzi disputou a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Ele tem passagens por diversos clubes como Estudiantes e San Lorenzo, na Argentina. Além disso, passou por Napoli, na Itália, PSG, na França, e finalizou a carreira no Hebei Fortune, da China.

