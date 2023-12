Payet relembra homenagem à Dinamite: ‘Ele olhou por nós e nos deu força’

No Vasco desde agosto deste ano, Dimitri Payet viveu experiências inéditas e únicas nos últimos meses. Afinal, o francês, que desembarcou no Rio de Janeiro nos braços dos vascaínos, rapidamente se adaptou com o cotidiano do clube, mergulhou na história cruz-maltina e, claro, caiu nas graças da torcida. De férias, ele relembrou um momento marcante com a camisa do Vasco: o gol de falta que chamou a atenção pela semelhança com uma cobrança de Roberto Dinamite, maior jogador da história do clube.

Além de enaltecer a importância do gol de falta contra o América-MG, em São Januário, Payet relembrou a homenagem que fez para Dinamite.

“O gol da vitória contra o América-MG foi muito importante pra mim e pra toda equipe, porque foi o gol dos três pontos, que foram muito importantes, além da semelhança com a lenda desse clube Roberto Dinamite. Então foi emocionante pra mim, por isso na comemoração quis homenageá-lo. E gostaria também de homenageá-lo esta noite. A ele e a sua família, já que conseguimos cumprir o objetivo que foi traçado e acredito que, lá do alto, ele olhou por nós e nos deu força para que conseguíssemos”, explicou Payet.

Payet teve papel importante na permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro. O francês esteve em campo em 17 jogos. Neste período, marcou dois gols e deu uma assistência. Com 36 anos, o camisa 10 tem contrato com o clube carioca até o fim de junho de 2025.

Veja outras afirmações de Payet

Admiração pela história do Vasco

“Na minha chegada eu compreendi rapidamente (sentimento pelo clube), porque os vascaínos me explicaram a história desse clube, desse grande clube. Chegando de Marselha, encontrei muitas semelhanças entre estes dois clubes e foi assim que entendi que o Vasco é um clube especial.”

Torcida do Vasco

“Estão sempre presentes de dia ou de noite. Vencendo, perdendo ou empatando. O Vasco deve ter consciência da sorte que tem em ter uma torcida como essa. Vestir essa camisa é um motivo de orgulho para qualquer jogador.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.