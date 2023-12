Palmeiras empresta zagueiro para o Mirassol por uma temporada

O Palmeiras acertou o empréstimo do zagueiro Henri, que defenderá o Mirassol até o final de 2024. Cria da base do Verdão, o defensor de 21 anos se profissionalizou em 2020 e , neste ano, esteve emprestado ao North Texas SC, clube filiado ao Dallas FC, da MLS. Assim, ele deve seguir seu processo de profissionalização no interior de São Paulo.

Nos Estados Unidos, Henri disputou 26 jogos e marcou dois gols. Contudo, o próprio jogador optou por voltar ao Brasil. Como o Palmeiras vê seu sistema defensivo consolidado com Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Naves, optou por emprestar novamente o jovem defensor para seguir ganhando rodagem.

Henri foi um nome frequente nas convocações das Seleções Brasileiras de base (tendo sido o capitão do time campeão mundial sub-17 em 2019). Além disso, sempre teve um tom de liderança nos juniores. Tanto que foi o capitão do Verdão na segunda conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior da história do clube.

Assim, o defensor deve ser uma das opções do Mirassol na temporada, que disputará o Paulistão e a Série B em 2024. Vale lembrar que o Leão ficou muito próximo de subir para a Primeira Divisão em 2023.

Já pelo lado do Palmeiras, o clube espera contar com o jogador em um futuro próximo. Afinal, o Verdão entende que os empréstimos farão com que Henri retorne mais maduro e pronto.

