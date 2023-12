Cruzeiro anuncia Nicolás Larcamón como novo treinador

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (20), a contratação do seu novo treinador, Nicolás Larcamón. O contrato vai até dezembro de 2025.

Chamou a atenção para a Raposa o recente trabalho do comandante, que venceu a Liga dos Campeões da Concacaf, com o León, do México. Curiosamente ele não era a primeira opção do Cruzeiro, que procurou Fernando Gago e Gabriel Milito antes. Além disso, a Raposa buscou Thiago Carpini, do Juventude. Em todos os casos, recebeu respostas negativas.

Em suas primeiras palavras como treinador da Raposa, Larcamón comemorou a oportunidade no futebol brasileiro.

“Olá, Nação Azul! Quero dizer que estou muito motivado e muito contente com a oportunidade de treinar este clube gigante! Lhes asseguro muita paixão, trabalho e dedicação para que façamos juntos grandes torneios. Estou fechado com o Cruzeiro, fechado com La Bestia!”, declarou.

Larcamón será o terceiro estrangeiro na “Era Ronaldo”. Afinal, a Raposa contratou Paulo Pezzolano e depois Pepa. O último técnico da Raposa foi Zé Ricardo. Vale lembrar, no entanto, que a temporada terminou com Paulo Autuori no comando.

