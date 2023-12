Vasco quita dívida com São Paulo pela compra do zagueiro Léo

Fim da novela! O Vasco quitou a dívida com o São Paulo pela compra do zagueiro Léo no início de 2023. O clube carioca depositou R$ 17 milhões para o Tricolor Paulista, sendo R$ 1 milhão de juros devido ao atraso. A informação é do jornalista Gabriel Sá.

A transação ocorreu no final de 2022 e custou três milhões de dólares (R$ 16 milhões na cotação da época). Nas conversas, as partes concordaram pelo parcelamento do pagamento. Contudo, o Cruz-Maltino não conseguiu cumprir o acordo e atrasou parcelas. Vale relembra que o defensor, de 26 anos, assinou por três anos com o Gigante.

Nesta reta final de 2023, o Vasco busca quitar suas pendências financeiras. A quitação do débito com o São Paulo pela compra do zagueiro Léo foi o segundo resultado positivo neste cenário. Isso porque, na última terça-feira (19), o clube carioca conseguiu fazer um acordo para reparcelar uma dívida pela contratação de Piton.

Primeira temporada pelo Vasco

Nesta primeira temporada pelo Cruz-Maltino, o defensor começou como titular, mas depois perdeu o espaço com a queda de rendimento. Além da evolução no desempenho de Maicon. Ao todo, ele disputou em 46 jogos, anotou um gol e deu duas assistências. O desfecho positivo do negócio simbolizou o retorno de Léo ao futebol carioca. Afinal, o jogador foi revelado nas categorias de base do Fluminense.

Passagem pelo São Paulo

Léo defendeu o São Paulo por quatro anos. Inicialmente, o jogador atuava como lateral-esquerdo. Contudo, quando Diniz assumiu o comando técnico ele passou a desempenhar a função de zagueiro. Em seguida, com o técnico Hernán Crespo o defensor seguiu na mesma posição, mas em um esquema com três zagueiros.

O jogador permaneceu com o mesmo posicionamento com a chegada do treinador Rogério Ceni. Léo, aliás, foi o sexto integrante do elenco que mais atuou em 2022, com 58 partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook