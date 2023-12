Técnico Diego Martínez dá passo rumo ao Boca Juniors

A tendência é que, nos próximos dias, o técnico Diego Martínez seja confirmado como o novo comandante do Boca Juniors. Nesta quarta-feira (20), aliás, ele deu um passo importante nesse sentido ao avançar na desvinculação de seu último clube, o Huracán.

Em entrevista recente, o vice-presidente do Globo, Gustavo Mendelovich, falou que as partes estavam próximas de assinar o acordo de rescisão. Com isso, a tendência é que Martínez já rume em direção a La Boca para acordar o contrato junto ao Xeneize.

O clima ao redor da contratação denota certa pressa, em especial por parte do Boca Juniors. Isso porque a ideia da gestão boquense é apresentar o novo técnico antes mesmo das festividades do Natal. Em especial, pelo fato da pré-temporada visando 2024 ter início já no dia 26 de dezembro.

No Huracán, o profissional de 45 anos de idade terá seu trabalho de maior visibilidade dentro do futebol argentino. Com rodagem em equipes de menor popularidade (Ituzaingó, Club Comunicaciones, Ferrocarril Midland, Estudiantes de Caseros e Cañuelas), a primeira experiência na elite nacional veio em 2020, no Godoy Cruz.

Todavia, foi dirigindo o Tigre que Diego Martínez efetivamente chamou a atenção do grande público local com a passagem entre 2021 e 2022. Sendo responsável, inclusive, por recolocar a representação de La Victoria na primeira divisão com o título da Primera B conquistado há dois anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.