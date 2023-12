Imprensa venezuelana diz que Soteldo acertou com o Grêmio

O meia-atacante Soteldo teria confirmado para a imprensa da Venezuela, onde passa férias, acerto por empréstimo com o Grêmio. Os clubes estariam apenas por detalhes para divulgar o negócio. O meia Pedro Lucas pode ser envolvido na transação, inclusive, para defender o Peixe em 2024.

Soteldo esteve no jogo das estrelas do beisebol venezuelano no estádio Monumental, em Caracas. Lá, contudo, teria confirmado para uma jornalista local que defenderá as cores do Grêmio no ano que vem.

Ainda segundo informações vindas da Venezuela, no entanto, a conversa entre a jornalista e o jogador teria sido informal, e não uma entrevista oficial. Ainda assim, a imprensa local confirma a informação de Soteldo.

A negociação do empréstimo já estaria bem alinhava. O Santos deve ceder o jogador venezuelano para se livrar do salário de R$ 450 mil. Em contrapartida, receberia dois jogadores do Grêmio, sendo um deles o meia Pedro Lucas.

O salário estaria dentro da realidade financeira do Grêmio. O Santos quer se desfazer do jogador por não ter mais condições de bancar o salário de Soteldo. Rebaixado para a Série B, o Peixe tenta se readequar à nova realidade financeira.

O acordo vale por um ano, quando também acaba o contrato do venezuelano com o Alvinegro. Soteldo teria valor de passe fixado, isto é, os gaúchos poderiam comprar seus direitos econômicos em definitivo.

Ainda não é certo quais jogadores do Grêmio iriam para o Santos. Apenas existe a especulação de um deles seria Pedro Lucas. Assim, o clube teria uma economia importante em sua folha salarial, uma vez que Soteldo dificilmente aceitaria uma redução em seus vencimentos.

