Pedrinho descarta rusgas com a 777 Partners, mas afirma: ‘Não vou ser omisso’

Eleito presidente do Vasco para os próximos três anos, Pedrinho se manifestou, na tarde desta quarta-feira (20), desmentindo uma informação de que teria um atrito em sua relação com a 777 Partners, empresa que possui 70% das ações da SAF vascaína. Segundo o ex-jogador, o mesmo teve uma reunião com os dirigentes para estreitar as relações e, claro, abordar o planejamento para 2024. No entanto, apesar de negar o desacordo, Pedrinho afirmou que os torcedores podem ter certeza: ele não será omisso.

“Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Passando aqui para esclarecer um ponto com vocês. Saiu uma matéria hoje, e eu não fui consultado, e essa matéria não procede. Inclusive eu estava em uma reunião virtual, agora, com os dirigentes da 777. Mas, neste momento é um início de uma relação. Eu preciso entender qual vai ser a dinâmica. Obviamente também preciso ver e ter o conhecimento do que é o contrato”, disse Pedrinho em sua conta no Instagram.

“Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: eu não vou ser omisso e terá muita transparência. O torcedor vai ter o conhecimento de tudo”, completou.

Entenda o caso

O jornalista Gilmar Ferreira afirmou, em sua coluna no “Extra”, que há rusgas na relação da futura diretoria do Vasco e membros da SAF. Assim, na matéria, cita que esses desarranjos têm “preocupado os investidores americanos que cuidam do futebol do clube”.

Pedrinho venceu a eleição para a presidência do Vasco para o próximo triênio. O ex-jogador concorreu com o empresário Leven Siano, que teve 1.844 votos. Enquanto isso, o vencedor conseguiu 3.372. Desde então, Pedrinho vem se reunindo com membros da diretoria atual para facilitar a mudança de gestão. Da mesma forma, como já citado anteriormente, busca estreitar os laços com a SAF para se aprofundar no acordo da empresa com o clube. O mesmo assume a cadeira na virada do ano.

