Jornal inglês compara Fluminense com time de veteranos

O jornal britânico “The Telegraph” sugeriu que a equipe do Fluminense, adversária do Manchester City na final do Mundial de Clubes, teria uma escalação mais adequada para o Soccer Aid, um torneio beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol. O texto opinativo publicado pelo jornalista Sam Wallace, nesta quarta-feira (20), destaca a presença de sete veteranos no time.

“Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título: um time brasileiro com sete veteranos do futebol. O Fluminense terminou em sétimo lugar no Brasileiro Série A este mês e pode parecer mais uma escalação do Soccer Aid do que um time pronto para enfrentar o poder dos campeões europeus de Guardiola”, diz um trecho da matéria.

Ao mesmo tempo, a nota enfatiza a presença de jogadores mais experientes, como Marcelo (35 anos), Felipe Melo (40 anos) e o goleiro Fabio (43 anos). Além disso, menciona atletas como Samuel Xavier, Ganso, Keno e Cano, todos com mais de 33 anos.

Manchester City tem o antídoto contra o Dinizismo

No entanto, o jornal destaca que “o campeão sul-americano Fluminense tem uma mistura intrigante de veteranos e prodígios no caminho de Pep Guardiola na próxima sexta-feira”.

Jornal questiona qual será a postura do Fluminense contra o City

Por fim, o texto compara o estilo de jogo de Fernando Diniz com o de Pep Guardiola. Mas, questiona se a estratégia do técnico do Fluminense será a mesma na decisão contra o Manchester City.

Dessa maneira, Fluminense e Manchester City disputam o título inédito do Mundial de Clubes da Fifa na próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília). O duelo acontece no King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita, e em caso de empate o troféu será decidido nos pênaltis.

