Árbitro da final da Copa apita a decisão do Mundial de Clubes

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (20), o árbitro da final entre Fluminense e Manchester City pelo Mundial de Clubes. Trata-se de Szymon Marciniaks, que apitou as finais da última Copa do Mundo e da Champions League. Nesse sentido, o polonês será o responsável por comandar o jogo no Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O profissional também apitou o triunfo do Tricolor por 2 a 0 sobre o Al Ahly na semifinal do torneio. Antes disso, esteve à frente da decisão entre Inter de Milão x Manchester City, na decisão da Champions League. Além disso, apitou o duelo entre Argentina e França, na final da Copa do Mundo do Catar, em 2022, quando os sul-americanos ficaram com o tri.

Vale lembrar que em junho, a Uefa investigou o árbitro por ter palestrado em um evento de extrema direita na Polônia. Na ocasião, o profissional fez um pedido de desculpas alegando não saber e que teria recusado categoricamente o convite se soubesse. Assim, essa reunião foi promovida por Slawomir Mentzen, líder do Confederação e que já lançou um slogan “contrário a judeus, gays, aborto, tributação e a União Europeia”.

“É importante entender que os valores promovidos por este movimento são totalmente contrários às minhas crenças pessoais e aos princípios que busco defender em minha vida. Estou profundamente arrependido por qualquer percepção de que minha participação possa tê-los contradito”, disse o árbitro.

Criticas na decisão da Copa e problema de saúde

Na final da Copa do Mundo, Marciniak recebeu críticas da imprensa francesa. Afinal, isso aconteceu por que eles enxergaram que haveria uma irregularidade no terceiro gol da Argentina, marcado por Messi. Além disso, o árbitro teve um problema de saúde ao se recuperar de um problema cardíaco que o tirou da Eurocopa de 2021.