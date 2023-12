Jean Lucas, do Santos, está cada vez mais perto do Internacional

O rebaixamento do Santos para a Série B do Brasileiro poderá facilitar a transferência de Jean Lucas para o Internacional. Com a delicada situação do Peixe, que não fará esforços para manter o time desta temporada, o volante estaria próximo a fechar com o clube gaúcho.

Jean Lucas pode ser o primeiro reforço do Colorado para o próximo ano. As negociações estariam bem avançadas e o anúncio do acerto, questão de dias. O Bahia, no entanto, também tem interesse no jogador.

Despencar para a Série B do Campeonato Brasileiro foi um golpe quase mortal no Santos. Soteldo, segundo a imprensa da Venezuela, também já teria acertado transferência para o Grêmio. O clube da Baixada Santista não fará esforço para segurar o time. Pelo contrário.

Recém-empossado na presidência do Santos, Marcelo Teixeira já deu sinais de que Jean Lucas será mantido. Segundo afirmou o dirigente na última terça-feira (19), clubes estrangeiros também têm interesse no volante.

Apesar do interesse do Internacional e de clubes estrangeiros, o Bahia, porém, já teria feito sondagens pelo jogador. Não só as sondagens, mas o clube teria preparado uma oferta, que deverá apresentar à diretoria santista nos próximos dias.

Mas o interesse do Colorado por Jean Lucas não é de agora. Quando o volante ainda defendia o Monaco, os dirigentes do Internacional já demonstravam interesse na contratação do volante.

Entre outros nomes em pauta no Beira-Rio estão o do zagueiro Robert Renan, do Zenit, o do volante Nahitán Nández, do Cagliari, o meia Gustavo Scarpa, do Olympiacos, e os atacantes Gabriel Veron, do Porto, e Lucas Alario, do Eintracht Frankfurt.

