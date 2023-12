Paolo Guerrero comemora período vitorioso na LDU

No último fim de semana, o centroavante peruano Paolo Guerrero conquistou o Campeonato Equatoriano com a LDU. Na oportunidade, o clube da capital do país empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle, no Casa Blanca, e venceu a disputa de pênaltis. A saber, o duelo de ida havia sido um empate sem gols no Estádio Banco Guayaquil.

Este, aliás, foi o segundo título que o centroavante alcançou com a camisa da LDU no período de apenas seis meses. Em outubro, ele já integrava a equipe que, também nos pênaltis, conquistou a Sul-Americana frente ao Fortaleza.

“Fizemos uma grande temporada e todo o clube está de parabéns. É gratificante pra mim, que estou apenas seis meses aqui, fazer parte desse grupo e conquistar com meus companheiros dois títulos tão importantes pra LDU. Com certeza, o apoio da nossa torcida foi fundamental para sairmos campeões e agradeço por acreditarem na força do time”, destacou.

Com oito gols em 20 partidas pela Liga de Quito, Guerrero tem contrato com a LDU até dia 30 de dezembro. Somado o desempenho individual as conquistas da LDU, o experiente jogador voltou a se valorizar no mercado. Desse modo, uma renovação com o centroavante está sendo trabalhada pela direitoria do clube equatoriano.

Todavia, ao mesmo tempo, alguns clubes brasileiros sondam o nome do atleta para reforçar o ataque em 2024. Enquanto o tema não tem caráter definitivo, os nomes das equipes interessadas tem sido mantidos em absoluto sigilo. A informação em questão foi confirmada pelo ‘Futebol Latino’.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.