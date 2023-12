Alavés x Real Madrid: escalações e onde assistir

Na briga pela liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta a campo nesta quinta-feira (21), às 17h30, quando visita o Alavés no Estádio de Mendizorroza, em partida válida pela 18ª rodada da LaLiga. Apenas a vitória interessa ao time merengue no último compromisso da liga nacional em 2023.

Como chega o Alavés

Os donos da casa atravessam um momento ruim na temporada e não vencem há três jogos no Campeonato Espanhol, sendo duas derrotas consecutivas. Dessa maneira, a equipe viu a zona de rebaixamento se aproximar. No momento o Alavés é o 14º colocado, com 16 pontos, sendo três a mais que o Celta de Vigo, em 18º, primeiro time dentro da degola.

Além disso, para o complicado duelo desta quinta, o Alavés não poderá contar com s lesionados Aleksandar Sedlar e Giuliano Simeone. Por outro lado, a boa notícia fica pelo retorno de Abdel Abqar, que esteve fora do último compromisso do time e agora está à disposição.

Como chega o Real Madrid

Apenas a vitória interessa ao Real Madrid nesta quinta-feira. Isto porque, somente os três pontos conquistados fora de casa podem garantir a liderança isolada para o clube merengue antes da virada do ano. No entanto, o Real também vai precisar torcer por um tropeço do líder Girona, que por sua vez visita o Betis às 15h.

O Real Madrid faz um bom início de temporada, mas as lesões do elenco dificultam a vida do técnico Carlo Ancelotti. No último final de semana, foi a vez de David Alaba se lesionar e o zagueiro sequer volta a campo nesta temporada 2023/24. Dessa maneira, o austríaco se junta a Thibaut Courtois, Éder Militão, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Vini Jr e Arda Güler, todos no departamento médico do clube.

Alavés x Real Madrid

18ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quinta-feira, 21/12/2023, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria (ESP)

Alavés: Sivera; Abqar, Marin, Duarte; Gorosabel, Guevara, Blanco, Lopez; Sola, Omorodion, Rioja. Técnico: Luis Garcia Plaza

Real Madrid: Kepa; Vazquez, Rüdiger, Nacho, Garcia; Valverde, Kroos, Modric; Jude Bellingham; Diaz, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Onde assistir: ESPN e Star+

