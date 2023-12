Botafogo tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Halter

O Botafogo segue em busca de reforços para a temporada de 2024 e mira um nome para o setor defensivo. O zagueiro Lucas Halter, do Athletico, despertou o interesse do clube carioca, que já fez contato pelo jogador. Ele disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Goiás.

Com o Furacão, o jogador tem contrato até o fim de 2024, com multa rescisória de R$ 20 milhões. Dessa forma, no meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Segundo o jornalista Fábio Azevedo, que noticiou o interesse do Glorioso por Halter, a ideia dos dirigentes alvinegros é contratar o defensor para o lugar de Adryelson, que tem conversas avançadas com o Lyon, da França. Assim, a juventude e velocidade do jogador do Athletico animaram os alvinegros, que viram semelhanças com o zagueiro que representou o time de General Severiano neste ano.

Formado nas divisões de base do clube paranaense, Lucas Halter chegou ao Furacão em 2016. No entanto, sem espaço no profissional, foi emprestado ao Goiás em julho de 2022.

Nesta temporada, o zagueiro, titular do Esmeraldino, disputou 54 partidas e marcou seis gols. Com as boas atuações, disputou a última edição do Jogos Pan-Americanos, no Chile. Mas, anteriormente, passou pela Seleção Brasileira sub-17.

