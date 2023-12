Sergi evita tropeço do Barcelona para o lanterna. E apela à torcida: ‘Nos apoie’

No fim da partida em que o Barcelona penou para vencer por 3 a 2 o Almería nesta quarta-feira (20/12) em casa, no Estádio Olímpico, um jogador estava muito feliz: Sergi Roberto. O seu time não teve muita eficácia, apesar do volume (67% de posse) e massacre nas finalizações (30 a 10). Afinal, falhou defensivamente, chegou a ser vaiado e, só no fim, garantiu o triunfo contra um lanterna que não venceu um jogo em 18 rodadas. E isso graças a Sergi, que fez dois gols (o outro, o primeiro, foi do brasileiro Raphinha). O apoiador não escondia o alívio pelo bom resultado, mas pediu que a torcida não deixasse de apoiar o time.

“Pela primeira vez fiz dois gols em um jogo. Mas o importante foi a vitória. A torcida não gostou, teve vaias, mas também escutei aplausos. Entendo que nossos torcerdores não andam contentes. Porém, temos de estar unidos: time e torcida. Afinal, agora, mais do que nunca, dependemos do apoio de nossa torcida” disse.

O Barcelona foi aos 38 pontos. Está atrás de Girona (44) e Real Madrid (42), que ainda vão jogar nesta 18ª rodada. E Sergi aproveitou para celebrar a parada para as festas de fim de ano. Um descanso que vem em boa hora:

“Estas pequenas férias que teremos serão importante para nos renovar. E estou seguro de que, na volta depois do ano novo, estaremos fortes”.

Barcelona sofre diante do lanterna. E Sergi salva

O Barcelona saiu na frente com um gol de Raphinha, aos 33 do primeiro tempo, aproveitando um rebote do goleiro Maximiano. Ainda na primeira etapa, o brasileiro Leo Batistão (ex-Santos) empatou. Mas apenas com a análise do VAR, após dois minutos, foi que o tento acabou confirmado.

No segundo tempo em lance de bola parada, aos 15, Raphinha cobrou escanteio e Sergi deu ótima cabeçada para fazer 2 a 1. Mas o Barça cedeu o empate aos 26: Araújo rebateria uma bola após cobrança de falta em chuveirinho. Mas o goleiro Inaki Pena se confundiu. A sobra ficou para González deixar tudo igual. O goleiro Pena se redimiu fazendo grande defesa evitando a virada. Enfim, para alívio da torcida do Barça, aos 38 veio o gol da vitória. Sergi, o melhor em campo, recebeu na área passe na medida de Lewandowski. E não falhou, garantindo a vitória muito mais suada do que se esperava. Com o novo fracasso, o Almería segue disparado em último, com cinco pontos. Nove atrás do Cádiz (o primero fora do Z3 e que ainda tem um jogo a menos).

