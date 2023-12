Botafogo protocola plano para pagar R$ 400 mi em dívidas cíveis

O Botafogo deu um importante passo para equilibrar a sua situação financeira. Afinal, protocolou, nesta quarta-feira (20), uma proposta de plano de Recuperação Extrajudicial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Neste, a intenção é quitar dívidas cíveis, na ordem de 400 milhões. Os pagamentos mensais acontecerão ao longo dos próximos 15 anos

“Estamos avançando em mais uma etapa para a equalização de todo o passivo do Clube Social. Depois do novo acordo sobre as dívidas trabalhistas ter sido homologado, trabalhamos com muita intensidade para solucionar também os débitos cíveis. Esse processo de recuperação é determinante para solucionarmos de uma vez por todas a sufocante dívida do clube e recolocarmos o Botafogo na trilha do sucesso que tanto merece”, disse Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo.

Com o plano de quitação dos débitos para os próximos 15 anos, o Botafogo aguarda a aprovação. Assim, com o sinal positivo, o departamento jurídico do clube terá 90 dias para apresentação dos demais Termos de Adesão dos credores ao Plano de Recuperação Extrajudicial.

Entre os nomes dos credores, estão a empresa Odebrecht, com empresários de atletas de futebol e com ex-jogadores alvinegros, como no caso de Rodrigo “Beckham”.

Anteriormente, o Alvinegro conseguiu um acordo com a comissão de credores trabalhistas e a Justiça do Trabalho para homologar novo acordo no Regime Centralizado de Execuções (RCE). No entanto, neste caso, o pagamento será em 10 anos.