Cruzeiro acerta o retorno de Rafa Silva, que estava na Coreia do Sul

O Cruzeiro está perto de anunciar o atacante Rafa Silva para a temporada de 2024. O jogador de 31 anos rescindiu com o Jeonbuk Hyundai (CDS) e, dessa forma, assinou com a Raposa contrato válido até dezembro do próximo ano.

Rafa Silva é conhecido do torcedor celeste, afinal fez parte da campanha que terminou com o acesso na Série B de 2022. Em jogos pela equipe de Belo Horizonte, ele marcou seis gols e deu três assistências.

Com proposta vantajosa do futebol sul-coreano, o atacante acertou com o Jeonbuk e voltou para a Ásia. Além da Coreia do Sul, ele tem passagens por times do Japão (Albirex Niigata e Urawa Reds) e da China (Wuhan). Na Europa, jogou na Suíça (Lugano). No Brasil, foi revelado pelo Coritiba.

O novo reforço do Cruzeiro poderá ser o substituto de Bruno Rodrigues, que acabou de deixar a Toca da Raposa. Um dos principais nomes do clube mineiro, o atacante acertou com o Palmeiras e, dessa forma, vai defender o atual campeão brasileiro.

Rafa Silva se apresentará no início de janeiro, quando o Cruzeiro iniciar a pré-temporada. Nesta quarta-feira, o clube celeste anunciou a contratação do técnico argentino Nicolás Lacarmón, que deixou o León (MEX) nos últimos dias.

