Bayern de Munique vence e segue na caça ao líder Leverkusen

Fora de casa, o Bayern de Munique voltou a vencer na Bundesliga e segue na cola do líder isolado Bayer Leverkusen. Com um golaço de Harry Kane, artilheiro com 21 gols, e outro de Musiala, a equipe bávara bateu o Wolfsburg por 2 a 1. Agora, o alvirrubro soma 38 pontos, quatro atrás do primeiro colocado, com um jogo a menos. Arnold descontou para os donos da casa ainda no primeiro tempo, porém não conseguiram chegar pelo menos ao empate.

Na próxima rodada, que só acontecerá em 2024, o Wolfsburg visita o Mainz, dia 13, às 11h30. Por outro lado, o Bayern de Munique entra em campo no dia anterior, às 16h30, em casa, contra o Hoffenheim.

Bate na trave

O primeiro tempo foi muito movimentado e com jogadas plásticas. Assim, a primeira finalização foi dos donos da casa quando Svanberg acertou o alvo, porém parou em Neuer. Do lado da equipe bávara, Harry Kane arriscou a primeira aos 7, mas parou no arqueiro do Wolfsburg. O Bayern, então, passou a pressionar ainda mais, e Thomas Müller acertou a trave.

Tanto bate… até que fura

Os bávaros tentavam transformar todo volume de jogo em gols, porém faltava calibrar as finalizações. Se por baixo não conseguiu quebrar as linhas adversárias, por cima abriu o placar. Musiala superou os defensores e abriu o placar, de cabeça.

Golaços em sequência

Dez minutos depois, Harry Kane arriscou de longe e marcou um golaço para ampliar o placar para o Bayern de Munique. Ainda no primeiro tempo, o Wolfsburg descontou com Arnold, com uma bonita finalização.

Paredão em ação

Na volta do intervalo, os visitantes tiveram uma postura mais fechada na segunda etapa e seguraram bem o adversário. A aposta, portanto, foi nos contra-ataques, entretanto não conseguiu ampliar o marcador. No fim, Neuer fez uma grande defesa e afastou o perigo de sua área. Mesmo assim, saiu de campo com os três pontos e tem tudo para diminuir ainda mais a diferença para o Leverkusen

