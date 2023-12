Mbappé brilha no dia do aniversário, e PSG vence Metz na Ligue 1

Segue o líder. O Paris Saint-Germain recebeu o Metz nesta quarta-feira pela 17ª rodada do Campeonato Francês e venceu o adversário por 3 a 1. Em partida disputada no Estádio Parque dos Príncipes, a equipe de Luis Enrique contou com o brilho de Kylian Mbappé, que marcou duas vezes no dia em que completa 25 anos, enquanto Vitinha fez o outro. Mattieu Udol descontou.

Com o resultado, o PSG segue na ponta da Ligue 1, agora com 40 pontos, mas com os mesmos cinco de diferença de antes do começo da rodada. O Nice é o vice-líder, com 35 pontos conquistados. O Metz, porém, permanece com 16 pontos e está bem perto da zona de rebaixamento.

Oportunismo

Depois de um primeiro tempo ruim, sem gols, o PSG abriu o marcador com quatro minutos da segunda etapa. O sul-coreano Kang-in Lee levantou bola na medida para o meio da área, e o meio-campista Vitinha apareceu para desviar. Com oportunismo de atacante, o português mandou para o fundo das redes.

Parabéns para você

Completando 25 anos nesta quarta-feira, Mbappé não poderia passar em branco. Aos 15 da segunda etapa, o camisa 7 acertou chute belíssimo no ângulo, de fora da área, e aumentou a conta. Udol, de cabeça após escanteio da direita, até diminuiu para os visitantes aos 27. O dia, porém, era mesmo de Mbappé. Após um recuo errado, o atacante francês aproveitou sobra, limpou o goleiro e fechou a conta com o gol vazio aos 38.

Sequência

PSG e Metz agora só voltam a campo em 2024, nos primeiros dias de janeiro. Os parisienses encaram o Toulouse, no dia 3, pela Supercopa da França. O Metz, contudo, tem compromisso no dia 5, contra o Clermont, pela Copa da França.

