Liverpool goleia West Ham e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool teve uma boa atuação em Anfield, nesta quarta-feira (20), e garantiu a classificação para a semifinal da Copa da Liga Inglesa com a goleada por 5 a 1 sobre o West Ham. Szoboszlai, Curtis Jones (2x), Gakpo e Salah anotaram os gols da vitória dos Reds. Por outro lado, os Hammers fizeram uma partida irreconhecível e a atuação fraca custou a eliminação no terceiro maior torneio do futebol inglês. Na única oportunidade dos visitantes no jogo, Bowen anotou um belo gol e fez o de honra.

Dessa maneira, o Liverpool segue em busca do décimo título da Copa da Liga Inglesa, na qual detém o posto de maior vencedor.

Ao mesmo tempo, o Liverpool se junta a Fulham, Middlesbrough e Chelsea como os quatro classificados para a semifinal da competição.

Liverpool x West Ham

O Liverpool assumiu o controle da partida e conseguiu levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo sem grandes dificuldades. Apesar das várias oportunidades de gol dos donos da casa, apenas Szoboszlai balançou a rede na primeira etapa em bela finalização de fora da área.

Na segunda etapa, o Liverpool manteve o domínio do jogo enquanto o West Ham parecia que estava apenas assistindo ao jogo dos Reds. Dessa maneira, Curtis Jones puxou bom contra-ataque e finalizou por baixo das pernas do goleiro para ampliar a vantagem. Os Hammers sentiram o resultado e após novo contra-ataque do Liverpool, Gakpo finalizou de fora da área e anotou o terceiro dos donos da casa. No entanto, os visitantes conseguiram diminuir em bela gol de Bowen, na primeira oportunidade que o West Ham teve na partida.

Mas, a vitória se transformou em goleada quando Salah, que já havia desperdiçado uma grande chance, anotou o quarto dos Reds. Ainda teve tempo de Curtis Jones fazer o segundo no jogo e anotar o quinto do Liverpool para fechar o placar de 5 a 1.

Quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Terça-feira (19/12)

Everton (6) 1×1 (7) Fulham

Port Vale 0x3 Middlesbrough

Chelsea (4) 1×1 (2) Newcastle

Quarta-feira (20/12)

Liverpool 5×1 West Ham

