Palmeiras pretende qualificar defesa com argentino. Veja outros nomes em pauta

O Palmeiras já começa a se mexer no mercado para qualificar seu setor defensivo para 2024. Trata-se do defensor Zaid Romero, do Estudiantes de La Plata, da Argentina. Ele se enquadra no pedido da contratação de um zagueiro canhoto. O argentino, aliás, é um namoro antigo do Alviverde, que pode fazer uma investida e finalmente contratá-lo.

Palmeiras já confirmou duas contratações

O primeiro reforço do Palmeiras para a próxima temporada é o volante Aníbal Moreno. O argentino ex-Racing custou sete milhões de dólares (cerca de R$ 34,4 milhões na cotação da época) fixos ao clube paulista. Além de mais um milhão de dólares (R$ 4,9 milhões) caso metas sejam batidas.

O anúncio de sua contratação ocorreu ainda na reta final da última edição da Série A. Aliás, o volante de características mais defensivas chega para preencher a lacuna deixada por Danilo, após a venda para o Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro desse ano.

Além disso, o Verdão terá a iminente saída de Endrick para o Real Madrid no meio da próxima temporada. O clube se antecipou e buscou reforçar o seu ataque. Assim, de forma surpreendente superou o Bahia e fechou com Bruno Rodrigues, destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro desse ano. Ele assinou com o clube até dezembro de 2028 e se apresenta em janeiro.

Alvos em negociação

O Palmeiras demonstrou interesse na contratação de Caio Alexandre, do Fortaleza ainda na reta final da Série A. No entanto, a equipe nordestina dificultou um avanço das tratativas. Até porque o volante ainda estava emprestado pelo futebol canadense até o fim de 2023.

Posteriormente, o clube cearense adquiriu 50% dos direitos do jogador. Mesmo com uma postura inicial dificultadora, que esfriou as negociações, o Leão do Pici se mostrou aberto a ouvir propostas. Assim, o Alviverde planeja reabriar as conversas e enviar uma oferta.

Após a primeira negativa do Fortaleza, o Palmeiras centralizou suas atenções em Cauly, do Bahia. O Verdão encaminhou proposta pelo principal atleta do Tricolor de Aço na temporada por R$ 24 milhões. Contudo, o clube baiano indicou que libera o meio-campista, de 28 anos, apenas pela multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 269 milhões na cotação atual)

Palmeiras mira outros nomes para o ataque

Há ainda a possibilidade da venda de Artur para o Zenit, da Rússia. As negociações estão avançadas e nomes como o de Carlos Vinicius do Fulham, da Inglaterra, e Kaio Jorge do Frosinone, da Itália, estão no radar. Entretanto são possibilidades mais difíceis. No caso do primeiro houve apenas uma sondagem, mas sem a formalização de uma oferta. Já com o segundo, o Alviverde por enquanto só monitora a situação, pois sua preferência é se manter na Europa. Kaio tem como foco se destacar e recuperar seu espaço na Juventus, clube dono dos seus direitos, depois de período repleto de contusões.

