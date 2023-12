Boavista (RJ) contrata lateral que disputou Série B do Brasileirão

O Boavista (RJ) anunciou nesta quarta-feira mais um reforço visando o Campeonato Carioca 2024. Trata-se, afinal, do lateral-esquerdo Alyson, que disputou a última Série B do Brasileirão pelo Sampaio Corrêa (MA). Ele celebrou o acerto e projetou a nova temporada.

”Estou muito animado com a oportunidade de jogar o Campeonato Carioca pela primeira vez. O Boavista é um clube com uma excelente estrutura e que está montando um elenco muito qualificado. A comissão também é excelente e trabalha muito. Tenho certeza que faremos uma excelente competição”, afirmou o defensor de 27 anos.

Natural de São Paulo, Alyson jogou nas categorias de base de São Paulo e Corinthians. Na última temporada, na Série B do Campeonato Brasileiro, o atleta disputou 27 partidas. Além dessas equipes, porém, ele possui passagens ainda por Oeste (SP), Ceará, Juventude, Água Santa (SP), ABC (RN), Botafogo (PB) e Caldense (MG).

Alyson já participa das atividades da equipe de Saquarema no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, e fica à disposição do Verdão para a estreia do Cariocão 2024. Na primeira rodada, o Boavista encara o Vasco, fora de casa. O duelo ainda não tem data definida, mas acontecerá no dia 17 ou 18 de janeiro.

