Titular do Manchester City tem o sonho de jogar no Flamengo

Apesar do Flamengo estar fora do Mundial de Clubes, um jogador do Manchester City, que enfrentará o Fluminense na decisão do torneio é rubro-negro. Trata-se do meia Matheus Nunes, que foi titular no triunfo sobre o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 0. Além disso, o jogador é torcedor assumido do clube carioca e tem o sonho de um dia atuar pela equipe da Gávea.

Recentemente, a mãe do atleta, Cátia Regina, concedeu uma entrevista ao site “Premier League Brasil” e afirmou que o meia tem em seus planos ainda atuar pelo Flamengo em sua carreira. No entanto, o projeto é mais para frente, visto que no momento atua em uma das principais equipes do mundo, comandado por Pep Guardiola.

“Existe essa possibilidade (de jogar no Flamengo) porque ele continua sendo flamenguista. Isso não mudou. O meu outro filho mais velho é flamenguista doente também. Eu acho que ele iria, sim, se ele fosse chamado para o Flamengo. Mas mais lá para frente – afirmou a mãe.

Crescimento na Europa e seleção portuguesa

Nascido no Rio de Janeiro, Matheus frequentou uma escolinha do Flamengo, porém jamais conseguiu alcançar as divisões de base do clube carioca. Depois de se mudar com a família para Portugal, entrou para o Ericeirense. Quando fez um teste para o Oriental, de Lisboa, se lesionou. Em meio às dificuldades, pensou em desistir da carreira, mas tudo mudou quando chamou a atenção de scouts.

No entanto, a oportunidade surgiu quando se juntou ao time sub-23 do Estoril, e por lá conheceu o treinador Alexandre Santos, que o levou para o Sporting. Ao se destacar em Portugal, se transferiu para o Wolverhampton, da Inglaterra, por € 45 milhões de euros (R$ 236 milhões na cotação da época), tornando-se até então a contratação mais cara da história do clube.

Foi, então, que agradou Pep Guardiola, o Manchester City o trouxe pelo valor de cerca de £ 60 milhões de libras (R$ 372 milhões). Quem também se interessou pelo futebol de Matheus foi Tite, atual treinador do Flamengo, que o convocou em 2021 para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar disso, a CBF comunicou que o jogador não iria mais. Ele foi contactado pelo então técnico de Portugal, Fernando Santos, e optou por atuar pela seleção de Cristiano Ronaldo.

