Crystal Palace x Brighton: escalações e onde assistir

Crystal Palace e Brighton se enfrentam, nesta quinta-feira (21), na partida de abertura da 18ª rodada da Premier League. A bola rola às 17h, no Selhurst Park, em Londres, em duelo que movimenta o meio da tabela do Campeonato Inglês.

Como chega o Crystal Palace

A campanha do Crystal Palace na Premier League é irregular, mas recentemente conquistou um grande empate contra o atual tricampeão Manchester City, mesmo após os adversários abrirem uma vantagem de 2 a 0. Assim, a equipe está na 15ª posição, com 17 pontos, com oito de vantagem para o Luton Town, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Além disso, o clube londrino terá uma boa notícia para o duelo desta quinta. Trata-se do retorno do ganês Jordan Ayew, que se recuperou de uma lesão, e está disponível para o ataque.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton está em nono lugar e busca uma vitória fora de casa para se aproximar da parte de cima da tabela da Premier League, de olho em uma vaga para as próximas competições europeias.

Apesar de alguns jogadores indisponíveis, a equipe contará com seus principais nomes, incluindo o centroavante Evan Ferguson, que já marcou seis gols. Ou seja, o técnico Roberto De Zerbi não terá baixas de última hora para o jogo desta quinta.

Crystal Palace x Brighton

18ª rodada da Premier League

Data e horário: quinta-feira, 21/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Andersen, Guehi e Mitchell; Riedewald e Richards; Olise, Eze e Jordan Ayew; Mateta. Técnico: Roy Hodgson

Brighton: Steele; Hinshelwood, Dunk, Van Hecke e Igor; Gross e Baleba; Adingra, João Pedro e Mitoma; Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi

Onde assistir: Star+

