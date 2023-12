Flu pode ser quarto brasileiro campeão mundial sobre ingleses

O caminho é duro, mas não é impossível o Fluminense ser campeão mundial. Aliás, o Flu pode se tornar o quarto brasileiro a conquistar o planeta em final disputada contra uma equipe inglesa. Assim, o Tricolor busca igualar os feitos do Flamengo de 1981, do São Paulo de 2005 e do Corinthians em 2012.

Curiosamente, as três equipes foram campeãs sem sofrer gols na final. O Flamengo aplicou 3 a 0 sobre o Liverpool na década de 1980, enquanto os tricolores ganharam de 1 a 0 do Liverpool, o mesmo placar do Timão sobre o Chelsea há onze anos.

O Fluminense, vale lembrar, se credenciou para a final do Mundial de Clubes de 2023 após derrotar o Al-Ahly, do Egito, na semifinal, por 2 a 0. Curiosamente, este foi o mesmo adversário que o Corinthians despachou na semifinal em 2012. Sete anos antes, o São Paulo bateu o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 3 a 2. O Flamengo, por sua vez, disputou a competição em outro formato, quando apenas os campeões da América do Sul e da Europa disputavam o torneio.

Nesta final de 2023, o Fluminense tem dois trunfos: todos os titulares à disposição. Afinal, não há suspensos nem lesionados no time comandado por Fernando Diniz. Além disso, o Tricolor vê o Manchester City enfraquecido uma vez que o atacante Haaland e o meia De Bruyne, seus dois principais atletas, estão lesionados. Outra baixa é o ponta Doku.

