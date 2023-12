Santos abre conversas para ficar com Gil, que deixou Corinthians

O Santos já abriu conversas para tentar contratar o zagueiro Gil, que acaba de deixar o Corinthians, para a temporada de 2024. O defensor de 36 anos não renovou com o Timão e, assim, está livre no mercado para se juntar a qualquer outra equipe. O nome chegaria com respaldo do recém-contratado técnico Fábio Carille, com quem o defensor trabalhou nos tempos de Parque São Jorge. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL’.

Entretanto, a questão salarial pode ser um empecilho. Em seu último ano de contrato no Corinthians, Gil faturava, por mês, algo em torno de R$ 600 mil. Esta é uma realidade, portanto, completamente inalcançável para o Peixe nessa altura, já que terá uma queda brusca em seu orçamento para o ano que vem. Por isso, o jogador teria que se adequar a um novo contexto no caso de juntar-se à equipe da Vila Belmiro.

Caso feche mesmo com o Santos, Gil irá chegar a um rival após momentos de grande identificação com o Corinthians. Em dez anos no Timão, ele disputou 444 partidas e marcou 19 gols. O jogador começou a carreira no Americano-RJ, passando ainda por Atlético-GO, Cruzeiro e clubes da França e da China. Além disso, jogou 11 vezes pela Seleção Brasileira, entre 2014 e 2016.

