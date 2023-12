Justiça suspende AGE que votaria novo estatuto do Vasco

“É questionado pelos autores a realização de inúmeras sessões do conselho deliberativo no qual aduzem que as mesmas foram realizadas ao arrepio às normas estatutárias em vigor no CRVG. A reforma alteraria a estrutura organizacional do clube, alterando de forma ostensiva as competências dos poderes internos, afetando inclusive a Diretoria Administrativa e o Conselho de Beneméritos, com a redução de sua participação do conselho deliberativo de 150 para 100 membros. Após a análise dos autos verifica-se… que a preparação do ato a ser consolidado no próximo dia 21/12/2023, não fora realizado na forma e rito determinados pelo Estatuto do CRVG”, diz parte do texto.

O Vasco até tentou recorrer da decisão, mas a Justiça manteve a suspensão após a liminar. A mudança no estatuto vascaíno foi aprovada em setembro e, entre os pontos, está a modernização. A nova data da votação, contudo, não está confirmada ainda. Dessa forma, confira abaixo os detalhes.

Organização Social – Regulamentação dos direitos dos sócios do CRVG perante a SAF;

– Garante o direito a voto a partir dos 16 anos.

Compliance – Traz para dentro do Estatuto a Unidade de Integridade e o Comitê de Ética e Conduta;

– Comitê plural e com mandato descompatibilizado do presidente;

– Retira do presidente o peso da definição de sanções aos sócios.

Sanções disciplinares – Delimita objetivamente os tipos de sanção e suas gradações;

– Diminui a subjetividade das penas, criando critérios objetivos.

Assembleia Geral

– Traz a previsão de aumento ou diminuição do percentual na SAF;

– Inclui a possibilidade de votação híbrida, com sistema única e eletrônico de votação.

Conselho Deliberativo – Redução dos membros de 300 para 250;

– Limita a aprovação de empréstimos a 10% do orçamento;

– Define objetivamente os três tipos de quórum: 1) maioria simples; 2) maioria absoluta; e 3) maioria qualificada.

Organização administrativa

– Inclusão do cargo de CEO;

– Criação do Conselho de Gestão;

– Criação do Comitê Financeiro e Estratégico;

– Retira do Estatuto toda a determinação de estrutura dos departamentos, conferindo maior autonomia à gestão;

– Criação do departamento de relacionamento com a SAF.

Orçamento e prestação de contas – Inclusão do “orçado x realizado” do exercício anterior;

– Obrigação de publicar no site balanços e demais documentos de transparências dos dados financeiros.

