Diniz encorajou Fluminense e pediu ‘jogo alegre’ contra Al-Ahly; veja o discurso

Classificado para a final do Mundial de Clubes 2023, o Fluminense divulgou nesta quarta-feira os bastidores da vitória sobre o Al-Ahly (EGI). E o técnico Fernando Diniz, afinal, pediu um jogo alegre, com a cara do Tricolor, diante dos egípcios. Dessa forma, ele encorajou os atletas no vestiário.

“Esse time foi talhado para ser um time alegre, um time brasileiro, um time que gosta da bola. E nós aprendemos a ser um time que se ajuda até o final e que protege o Fábio. Todo mundo vai proteger aquele cara de azul ali (o Fábio). Todo mundo vai se sentir seguro e vai ter aquela coragem linda. Estamos aqui para sermos a gente. Mais do que ganhar, estamos aqui para ser o Fluminense, aquele mais bonito de todos. Alegre, divertido e corajoso”, disse Diniz.

Além dos momentos de tensão mostrados, teve também comemoração. Afinal, a festa dos atletas no vestiário após a partida está registrada.

“Ganhar ou perder sempre tentando ser o melhor. O final do jogo foi bonito. Parabéns para todo mundo”, exaltou o treinador do Flu.

O Fluminense enfrenta o Manchester City (ING) na sexta-feira, às 15h (de Brasília), na final do Mundial de Clubes da Fifa. Dessa forma, o duelo acontecerá no Estádio King Abdullah Sports City.

Confira os bastidores do Fluminense

