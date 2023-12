Jogo de futebol na Turquia acaba em pancadaria e detenção

A partida entre Bursaspor e Diyarbekispor, pela terceira divisão turca, terminou em pancadaria, nesta terça-feira (20). Além disso, houve uma pessoa detida e cinco jogadores expulsos.

Tudo começou nos acréscimos do segundo tempo, quando Bünyamin Yürür fez o segundo e último gol da vitória por 2 a 0. De acordo com os jogadores do time da casa, ele teria comemorado do lado em frente à torcida mandante, o que deixou muitos irritados, incluindo o jogador Çağatay Yılmaz.

Assim, os dois acabaram expulsos. No entanto, é claro, a confusão se expandiu. Além deles, também foram tirados de campo um atleta do time da casa e dois da equipe visitante. Na sequência, a torcida do Bursaspor atirou objetos. Inclusive, um torcedor da agremiação de Bursa foi detido. Curiosamente, os atletas ainda voltaram para o restante da partida. Após o confronto dentro e fora do gramado, a polícia, é claro, precisou intervir.

Antes da pancadaria, Yasin Dülger abriu o placar para os visitantes aos 25 do primeiro tempo. Com o resultado, o Bursaspor segue na lanterna da competição, com apenas 11 pontos em 17 jogos. Já o Diyarbekispor subiu para sétimo, com 26 pontos.

