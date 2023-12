Haaland recusou tirar foto com filhos de jogadores do Fluminense; entenda

O atacante Erling Haaland, do Manchester City (ING), foi criticado por uma certa antipatia. Afinal, o centroavante norueguês teria se recusado a tirar fotos com filhos de jogadores do Fluminense nesta quarta-feira, em Jidá. Passeando em um shopping, o centroavante ignorou as crianças da família de Ganso e Samuel Xavier.

“Foi horrível. Henrico (filho de Ganso) está horrorizado. Era fã. Não quer nem falar no nome agora… Tinham apenas seis crianças, não puderam se aproximar, ele nem um tchau de longe deu. Fingiu que não existiam”, comentou em uma rede social Giovanna Costi, esposa do camisa 10 tricolor.

Em um outro comentário, a Giovanna Costi afirmou que as crianças ficaram tristes. Ela, porém, citou que todos vão tirar algo de bom deste episódio.

“As crianças ficaram muito tristes. Qual a chance de encontrarem um ídolo (antes disso acontecer, né) assim? Na rua. Não tinha ninguém lá, vazio, vazio. Não levaria mais que cinco segundos. Enfim… Até na dor se aprende, né? Com certeza essas crianças tirarão algo de bom do dia de hoje”, respondeu Giovanna.

Quem também falou a respeito foi a esposa de Samuel Xavier, Karina Xavier. Segundo ela, Haaland sequer olhou para as crianças.

“Ainda não superei o Haaland não ter dado um ‘oi’ para as crianças, que são super fãs dele. Ele nem olhou para eles”, escreveu Karina.

Apesar de estar na Arábia Saudita, Haaland não vai enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes, na sexta-feira. O centroavante norueguês está contundido e, dessa forma, foi cortado do torneio. Além dele, Jérémy Doku e Kevin De Bruyne também estão fora.

